Fundação Carlos Chagas abre inscrições para prêmio de docentes inovadores

IV Ian Vieira*

Premiação do projeto vencedor da 9° edição do Prêmio Professor Rubens Murillo Marques - (crédito: Reprodução/FFC)

A Fundação Carlos Chagas (FCC) abriu inscrições para a 16ª edição do Prêmio Professor Rubens Murillo Marques. A iniciativa reconhece e premia com R$ 30 mil experiências e projetos de impacto feitos por professores de licenciatura, que contribuem para a aprendizagem do futuro docente da educação básica. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 8 de junho, com realização por meio do site https://www.fcc.org.br/.

Professores atuantes em cursos de licenciatura, em instituições públicas ou privadas, com experiências implementadas e voltadas à formação inicial de docentes podem se inscrever. Os projetos devem evidenciar práticas estruturadas, com resultados e impacto no processo formativo dos estudantes ou professores em início de carreira.

O resultado será julgado por uma comissão especializada que irá selecionar e avaliar as iniciativas. Será considerada a metodologia de ensino que utilize estratégias criadas, adaptadas ou aprimoradas pelo autor do trabalho, com foco no desenvolvimento do aprendizado da docência. Ao todo, serão três autores premiados, que, além da compensação financeira, receberão um diploma e um troféu. Os trabalhos vencedores também serão publicados pela série Textos FCC, responsável por divulgar desde 1989 estudos realizados no âmbito do Departamento de Pesquisas Educacionais da instituição.

De acordo com Patrícia Albieri, pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas e integrante do Comitê Executivo do Prêmio, as experiências divulgadas pelo prêmio inspiram outros professores a aprimorarem as práticas. “Com as mudanças constantes nas formas de aprender e ensinar, os cursos de licenciatura são cada vez mais desafiados a preparar profissionais que dialoguem com novas realidades da sala de aula. Assim, ao valorizar o professor e divulgar experiências bem-sucedidas, o Prêmio contribui, mesmo que indiretamente, para a melhoria das práticas de formação inicial”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá