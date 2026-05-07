Gabriella Braz

MEC abre "Sisu +" para preencher vagas remanescentes - (crédito: Reprodução/ MEC)

O Ministério da Educação (MEC) acaba de anunciar o Sisu+, uma expansão do sistema Sisu 2026. A etapa complementar tem como objetivo preencher as vagas remanescentes presentes nas instituições públicas e pode ser adquirida pelas entidades que participaram do Sisu na sua etapa regular. A formalização ocorre por meio da assinatura eletrônica de termo aditivo ao termo de adesão da etapa regular, via sistema Sisu Gestão. As universidades têm até 29 de maio para aderirem ao processo seletivo, e após a data, as inscrições serão abertas.

O MEC informa que o Sisu +, não é um novo processo seletivo, e sim uma continuação. A iniciativa é realizada após o encerramento de convocações da lista de espera e a conclusão de eventuais processos seletivos das instituições. Para a oferta das vagas, é necessário a classificação das oportunidades disponíveis, explicando o motivo da disponibilidade da vaga, seja por desistência, não confirmação de matrícula ou encerramento de todos os prazos previstos.

Para participar da etapa complementar, os candidatos precisam ter participado da etapa regular do Sisu 2026. Ao se inscrever no processo, será permitido atualizar informações socioeconômicas, alterar modalidades de concorrência e escolher até duas opções de curso, independentemente das opções indicadas durante a etapa regular realizada em janeiro.

O sistema segue as mesmas regras gerais de elegibilidade aplicáveis aos candidatos. Durante a inscrição, a seleção das edições do Enem que atende os critérios vão ser selecionadas automaticamente, desconsiderados notas zeradas na prova de redação e treineiro. Cada instituição de educação superior estabelece notas mínimas para determinadas áreas do conhecimento do Enem em seus cursos, e caso a nota do candidato não esteja dentro, o sistema exibe uma mensagem indicando não ser possível concorrer a vaga.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



