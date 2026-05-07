UDF amplia cursos pós-graduação na odontologia

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As inscrições para o doutorado estão abertas até 17 de novembro, pelo site do UDF. - (crédito: Divulgação/ UDF)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) amplia a oferta de cursos de pós-graduação voltados à formação prática e ao uso de tecnologias avançadas, após entender a necessidade da especialização no tratamento de casos complexos. As áreas contempladas são Endodontia, Periodontia, Prótese Dentária e Odontopediatria, com foco no desenvolvimento de competências clínicas e na atualização científica dos profissionais.



A Endodontia é uma área da formação que prepara o cirurgião-dentista na atuação do diagnóstico e tratamento de doenças que atingem a polpa dentária. Usando abordagens voltadas à resolução de casos de diferentes níveis de complexidade. Já na Periodontia, o foco está no tratamento de doenças gengivais e periimplantares, incluindo procedimentos regenerativos e estéticos com o uso de biomateriais.

A reabilitação oral também ganha destaque na especialização em Prótese Dentária, que abrange desde a reconstrução de dentes até a reposição de estruturas ausentes com uso de técnicas modernas e planejamento individualizado. A Odontopediatria também reforça a importância de uma abordagem preventiva e humanizada no atendimento de bebês, crianças e adolescentes, com base em práticas minimamente invasivas.

De acordo com o coordenador das novas especializações do UDF, Emilio Barbosa: “o avanço tecnológico e a maior exigência dos pacientes têm demandado dos profissionais uma formação contínua e cada vez mais especializada, capaz de aliar conhecimento técnico, precisão clínica e sensibilidade no atendimento”, detalha.

A pós-graduação tem ganhado relevância entre cirurgiões-dentistas que buscam ampliar sua atuação e acompanhar as transformações do setor, especialmente em áreas que exigem maior complexidade e integração entre especialidades.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.