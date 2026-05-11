Desenrola Fies deve começar a funcionar esta semana

Mariana Niederauer

A renegociação vale para quem tem débitos vencidos e não pagos até a data de edição da MP - (crédito: kleber sales)

O Desenrola Fies deve começar já nesta semana. Essa é a previsão anunciada nesta segunda-feira (11/5) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. A modalidade amplia as possibilidades de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil e foi autorizada no início do mês, por meio de medida provisória.

O Fies permite que estudantes peguem empréstimos com o governo para pagar por um curso superior em instituição de ensino privada, e o candidato só precisa começar a pagar depois de se formar.

A renegociação vale para quem tem débitos vencidos e não pagos até a data de edição da MP e o desconto pode chegar a até 99% do valor consolidado da dívida em caso de quitação integral.

Desenrola 2.0

O ministro também fez um balanço do programa mais amplo anunciado pelo presidente Lula no Dia do Trabalhador. A renegociação de dívidas já está próxima de R$ 1 bilhão. Os bancos receberam cerca de 200 mil pedidos de renegociação e metade deles já estão concluídos.

O Desenrola 2.0 permite que consumidores renegociem dívidas atrasadas com bancos em condições mais favoráveis. Podem participar consumidores com dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, atrasadas entre 90 dias e dois anos. As modalidades abarcada são as dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os descontos são de 30% a 40%, com juros máximos de 1,99% ao mês.

Durigan também afirmou que o governo prepara uma versão do programa voltada para consumidores que mantiveram as contas em dia, criando uma espécie de prêmio para os adimplentes.