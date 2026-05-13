Petrobras lança Programa de Estágio 2026; são 170 vagas

Correio Braziliense

Programa de Estágio oferecerá cerca de 150 vagas distribuídas por 12 estados do Brasil - (crédito: Divulgação/ Agência Petrobras)

Por João Hermógenes*

Petrobras abre programa de estágio com cerca de 150 vagas a partir da próxima quinta-feira (21/5) até 3 de junho, com a publicação do resultado final prevista para 24 do mesmo mês. Nesta edição, 30% das oportunidades serão reservadas às mulheres. Também há reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. As inscrições devem ser realizadas no portal do Ciee bit.ly/4nn1iUY,

Após a realização da inscrição o candidato deve realizar uma prova objetiva on-line composta por 60 questões de caráter classificatório que estará disponível durante todo o período de inscrição. A prova é composta por 10 questões de cada conteúdo: língua portuguesa, conhecimentos gerais, matemática, raciocínio lógico, tecnologias, ciência de dados e inteligência artificial e conhecimento sobre a Petrobrás.

As vagas estão divididas em 12 unidades da federação, sendo Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo para as áreas de administração de empresas, advocacia, análise de sistemas, biblioteconomia, biologia, ciência de dados, ciências atuariais, ciências contábeis, economia, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia naval, engenharia química, geofísica, geologia, jornalismo, marketing, oceanografia e relações públicas. Após a publicação da classificação final do processo seletivo se inicia o processo de admissão constituído de qualificação final de requisitos, exame admissional e assinatura do termo de compromisso de estágio.

A bolsa auxílio corresponderá a R$ 1.825 mais R$ 15 de auxílio transporte por dia. Mais informações e edital estão disponíveis no portal da Petrobras bit.ly/3Pn2f3c

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá