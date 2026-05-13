Moonwalk na UnB: projeto de dança homenageia Michael Jackson

IV Ian Vieira*

Organizadores do projeto Afetividade no Campus, da Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: CB/D.A.Press/Juliana Cabral)

Iniciativa do grupo Afetividade no Campus, o projeto promove dança e interação entre estudantes da Universidade de Brasília (UnB) por meio do jogo Just Dance. Com a alta do filme que retrata a vida de Michael Jackson, a edição desta quarta-feira foi a Moonwalker UnB, em homenagem ao Rei do Pop. O encontro ocorreu no piso superior do Restaurante Universitário (RU) do câmpus Darcy Ribeiro, às 12h30. As próximas edições serão divulgadas no Instagram da organização.

O projeto foi iniciado em 2024. Os encontros eram feitos apenas em início e fim de semestre. Com o sucesso e crescimento de público a cada edição, a gestão também começou a integrar novos alunos apaixonados por dança e Just Dance. O estudante de matemática Ian Alves, 21 anos, é um dos organizadores do evento. Para ele, a entrada na organização do projeto foi por paixão. “Quando mais novo, sempre participei de escolas de dança, vi que poderia organizar algo que sou apaixonado e agarrei a oportunidade. Quero proporcionar para as pessoas o melhor evento de algo que eu amo”, disse.

Nelly Farias, 19 anos, estudante de artes cênicas (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

Ao todo, estima-se que mais de 60 estudantes entraram para a diversão durante o horário de almoço. Os encontros dependem da autorização do RU, não têm data fixa e ocorrem mensalmente com temáticas diferentes. A estudante de artes cênicas Nelly Farias, 19 anos, contou a experiência de participar do evento pela primeira vez. “Eu amei, porque gosto de dançar. Por mais que eu não saiba nenhuma coreografia, o importante é se divertir e interagir com a galera”, comentou. “Com certeza vou vir de novo mês que vem”.

Apesar do falecimento em 2009, o astro da música Michael Jackson ainda inspira os jovens da atualidade. A estudante de matemática Thaís Pereira, 21, demonstrou-se entusiasmada em dançar as coreografias do ídolo. “Desde que ele morreu eu sou muito fã. Faço parte do fandom (coletivo de fãs que se organizam em torno de um interesse comum) e participou até fã clube”, afirmou a jovem.

Além da interação, o projeto incentiva jovens a descobrir talentos escondidos, como no caso do estudante de matemática Vinícius Bezerra, 21. O jovem começou a frequentar os encontros na interagir e perder a timidez, mas acabou despertando o interesse pela dança. “Eu me achava muito duro. Comecei a vir para fazer atividades físicas e conhecer gente nova na UnB. Agora eu participo de torneios, competições, já participei de torneios fora e acho muito divertido trazer isso para o câmpus”, ressaltou.

A relação com o Just Dance também aproxima o do Afetividade no Campus e os participantes. O estudante de letras/ português Pedro Paulo Freire, 29, comentou que desde 2021 participa da coordenação de eventos que contém o Just Dance. “Já organizava festivais aqui em Brasília que envolvem o jogo, e, agora, também na UnB, é muito legal”, afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá