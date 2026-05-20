FGV abre processo seletivo para mestrado em gestão e políticas públicas

Correio Braziliense

60% das atividades ocorrerão presencialmente na sede da FGV em São Paulo - (crédito: Reprodução/ FGV)

Por João Hermógenes*



A Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Fundação Itaú, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas com ênfase na Primeira Infância. As inscrições podem ser realizada até a proxima segunda-feira (25/5), às 18h, exclusivamente pela internet, por meio do portal bit.ly/49acSNt.

A formação é voltada para gestores públicos, professores, técnicos de secretarias e profissionais que atuam diretamente com políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento infantil. O ingresso dos aprovados está previsto para agosto de 2026.

Um dos principais diferenciais do programa é o custeio integral oferecido pela Fundação Itaú aos candidatos aprovados. Os participantes selecionados terão isenção da taxa de inscrição, matrícula e mensalidades durante os dois anos de formação, divididos em ciclos letivos.

O formato é híbrido. Cerca de 60% das atividades ocorrerão presencialmente na sede da FGV, em São Paulo, com encontros obrigatórios realizados duas vezes por bimestre. Ao longo do ano, serão quatro encontros presenciais, cada um com duração de uma semana, de segunda a sábado.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

