IFB Riacho Fundo abre inscrições para pós em cursos de licenciatura

Correio Braziliense

Aulas estão prevista para iniciar 30 de Julho - (crédito: Divulgação/IFB)

Por João Hermógenes*

O Instituto Federal de Brasília, câmpus Riacho Fundo, abriu as inscrições do processo seletivo de pós-graduação lato sensu em ensino de humanidades e linguagens. Interessados devem se inscrever por meio do link do formulário oficial - forms.gle/fgvrMQB1YzBVTfm38 - até 30 de maio.

O curso é gratuito e destinado a candidatos portadores de diploma em qualquer curso de licenciatura ou pedagogia reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Serão oferecidas 40 vagas, sendo 24 de ampla concorrência, duas para as pessoas com deficiência (PcD), oito para candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas (PPI), duas para pessoas quilombolas e quatro para servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF. As aulas começam em 30 de julho.

O processo seletivo será composto por duas etapas distintas: análise da documentação comprobatória da reserva de vagas e análise curricular.

*Estagiários sob supervisão de Ana Sá