18ª edição do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular começou nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro

IV Ian Vieira*

O XVIII Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, debate o futuro da educção superior particular no Brasil - (crédito: Reprodução / CBESP)

Realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Linha Direta e promovida pelo Brasil Educação, a 18ª edição do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP) se inicia nesta quinta-feira (21/5), no Rio de Janeiro (RJ). O evento ocorre no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort até sábado (23/5) e terá programação extensa. Serão debatidos, no âmbito das instituições de educação superior (IES), temas como o uso de tecnologias, inteligência artificial, marketing, estratégias, inteligência de dados, entre outros.

A programação dos três dias de congresso contará com talk-shows, palestras, lançamento de livros e feira de produtos. O encontro terá a presença de mantenedores, dirigentes, gestores, docentes, pesquisadores e formuladores de políticas públicas. A programação completa do evento pode ser conferida por meio do site do congresso.

A 1ª edição do congresso ocorreu em 2008, na cidade de Porto de Galinhas, Pernambuco. De acordo com o secretário executivo do Brasil Educação, Janguiê Diniz, as problemáticas tratadas em edições anteriores ainda são evidentes no cenário atual. “Revisitei os principais tópicos do CBESP de 2015, por ter sido realizada aqui, no Rio de Janeiro. Infelizmente, minha expectativa era já ter superado as pautas e desafios que ali foram postos”, disse. “Os impasses do congresso de 2015 continuam presentes nas instituições educacionais, em maior ou menor grau”.

Diniz ainda ressaltou que, acima de tudo, a discussão do encontro é sobre responsabilidade na educação. “Discutiremos questões como inovação, políticas públicas, escalabilidade, eficiência, regulação, avaliação, qualidade, sustentabilidade institucional e caminhos possíveis para a melhoria da educação superior brasileira”, afirmou. “Mas, acima de tudo, discutiremos a responsabilidade com os estudantes, o futuro do país e a construção de um sistema educacional mais moderno”.

No primeiro dia, o especialista em inovação Arthur Igreja vai abordar, em um talk-show, como as tecnologias digitais e o uso estratégico de dados podem transformar a gestão das IES, promovendo eficiência e qualidade. O conferencista irá debater a inovação tecnológica como elemento principal para a sustentabilidade e a expansão, em sintonia com os desafios contemporâneos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá