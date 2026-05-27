USP abre inscrições para ingresso com nota do Enem em 2026

Victor Rogério*

Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco, na região central de São Paulo - (crédito: Reprodução)

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para o Enem-USP 2026, processo seletivo que usa as notas do exame para ingressar em cursos de graduação. O cadastro deve ser feito no site da Fuvest até 19 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 11. Podem se inscrever estudantes que concluíram ou que vão concluir o ensino médio em 2025. Também podem participar alunos que já possuem diploma de curso superior reconhecido. É necessário ter feito o Enem 2025 como candidato regular.



São 1.500 vagas em diferentes cursos, sendo 684 para ampla concorrência, 512 para egressos de escolas públicas e 304 para candidatos autodeclarados PPI (pretos, pardos ou indígenas). Todos disputam automaticamente em ampla concorrência e podem optar também pelas ações afirmativas. As listas de convocados serão divulgadas no site da Fuvest. Estão previstas três chamadas regulares e, caso ainda restem vagas, convocações adicionais pela lista de espera.

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A isenção da taxa será concedida a quem obteve o benefício no vestibular Fuvest 2026, aos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e a candidatos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública.

A USP abandonou o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como forma de ingresso em 2023. Assim como outras instituições públicas, criou um processo próprio destinado às vagas via Enem.



Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*