Inep divulga edital do Enamed 2026; veja data das provas

Mariana Niederauer

As inscrições começam em 15 de junho e vão até o dia 29 - (crédito: Freepik)

Saiu, nesta sexta-feira (29/5), o edital do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026. As inscrições começam em 15 de junho e vão até o dia 29.

A participação é obrigatória para os concluintes dos cursos de graduação em medicina avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026. Também precisam fazer a prova alunos do quarto ano de medicina.

Existe a possibilidade ainda de médicos graduados responderem ao exame, de forma voluntária, já que essa nota pode ser usada em processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare) 2026/2027).

As provas estão marcadas para 13 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal. Veja o cronograma completo abaixo.

Cronograma completo do Enamed 2026: