Para Luciano Hang, universidades federais são "guetos da esquerda" e provocam atraso no Rio Grande do Sul

Correio Braziliense

O empresário classificou as instituições como "guetos da esquerda" e disse que "o atraso do Rio Grande do Sul são as universidades federais". - (crédito: Palácio do Planalto - Wikimédia Commons)

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, recebeu críticas após afirmar que as universidades federais seriam responsáveis pelo atraso do Rio Grande do Sul. A declaração ocorreu durante a inauguração de uma megaloja da rede em Taquara (RS), em 30 de maio. Somente no estado, a Havan possui 22 unidades. Em sua fala, Hang classificou as instituições como "guetos da esquerda" e disse que "o atraso do Rio Grande do Sul são as universidades federais". O empresário afirmou ainda que as universidades estariam formando pessoas com ideias que, na avaliação dele, não contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado.

A fala gerou fortes reações nas redes sociais. Respondendo diretamente ao empresário, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, rebateu o discurso, defendendo as instituições federais com dados sobre oferta de vagas e produção de conhecimento. “No Rio Grande do Sul, só no Sisu 2026, as universidades federais ofertaram 12.470 vagas. São milhares de jovens tendo acesso à educação pública gratuita e de qualidade. Isso não é atraso, isso é futuro” afirmou a ministra em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Na sociedade acadêmica, a diretoria da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria (Sedufsm), divulgou nota de repúdio às declarações. No documento, a entidade contrapõe a fala e reafirma a importância das universidades federais para o desenvolvimento científico, social e econômico tanto do estado quantodo país, destacando o papel estratégico da educação pública e da produção de conhecimento para a sociedade. A nota de repúdio enfatiza que “universidades federais e estaduais figuram consistentemente no topo de todos os rankings de avaliação, sendo responsáveis por cerca de 90% da ciência produzida no Brasil”.

Histórico polêmico

Não é a primeira vez que o empresário ataca instituições públicas de ensino superior com acusações de doutrinação ideológica e alegações de mau uso de recursos públicos. Em 2018, em um áudio atribuído a Luciano Hang, o empresário sugere o atraso salarial e a demissão de metade dos professores da rede estadual. À época, Hang afirmou que o conteúdo foi distorcido e retirado de contexto e argumentou que o intuito de suas declarações era evitar o aumento de impostos para a indústria e não atacar a categoria de educadores.