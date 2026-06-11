Estudante brasiliense apresenta aplicativo para CEO’s da Apple

Correio Braziliense

Estudante Marcos Albuquerque foi selecionado entre os 50 melhores do mundo no concurso Swift Student Challenge, da Apple - (crédito: Arquivo pessoal)

O estudante do 5º semestre de ciências da computação da Universidade Católica de Brasília (UCB) Marcos Albuquerque, 19, está vivendo uma oportunidade única em sua carreira acadêmica. Ele criou um aplicativo que foi selecionado entre os 50 melhores do mundo no concurso Swift Student Challenge, da Apple, e teve a chance de se reunir com os CEO’s da gigante americana em Cupertino, na Califórnia (EUA).

O estudante, que faz parte do projeto Apple Developer Academy UCB, ficou sabendo de sua conquista por meio do comunicado enviado pela Apple, porém não imaginava que tinha ido tão longe. “Eu não sabia que eu tinha ganhado como um dos Top 50, porque tem a premiação dos Top 300 e a minha meta era essa. Eu só percebi depois de ler o texto até o fim e foi uma emoção muito boa. Pulei, gritei, saí correndo pelo trabalho, liguei pra todo mundo. Foi uma sensação muito boa!”

Selecionado entre os 50 melhores do mundo, Marcos teve a chance de se reunir com os CEO’s da Apple (foto: Arquivo pessoal)

Dos 300 citados por Marcos, outros três estudantes da universidade brasiliense foram reconhecidos. Para Victor Zerefos, professor do curso de ciência da computação e da Developer Academy, que acompanha a equipe nos Estados Unidos, esse resultado é mérito do esforço dos alunos. “O mais interessante é perceber que os projetos premiados demonstram maturidade em várias dimensões: qualidade técnica, cuidado com a experiência do usuário, clareza na proposta de valor e capacidade de transformar uma ideia em uma solução funcional e relevante. Isso mostra que os alunos conseguiram aplicar bem o que vivenciam dentro da Academy” afirmou o docente.

Comitiva sorteada para participar da edição 2026 da Worldwide Developers Conference (foto: Arquivo pessoal)

Fora a experiência ímpar de participar da conferência presencialmente, Marcos também destaca que a oportunidade pode ser um divisor de águas em sua trajetória acadêmica e profissional. “É uma chance que agrega meu currículo profissional. Por exemplo, teve uma ganhadora no ano passado que hoje está fazendo pós-graduação na Alemanha. Eu conheço outros ganhadores brasileiros de outros anos que estão em ótimas oportunidades de emprego” afirmou.

O professor Victor ainda salienta que o programa proporciona aos alunos uma visão ampla do processo de criação do aplicativo, em complemento à formação tradicional que eles recebem em sala de aula. “Eu acredito que o principal aprendizado é entender que desenvolver um aplicativo não é apenas escrever código ou criar uma interface bonita. É aprender a identificar problemas relevantes, investigar contextos, trabalhar em equipe, tomar decisões, testar soluções e comunicar bem uma ideia. A metodologia Challenge Based Learning (CBL) contribui muito para isso, porque coloca o aluno como protagonista do próprio aprendizado.”

Say Cheese!

O aplicativo criado por Marcos se chama Say Cheese! (“Diga X”, em português) e traz uma história baseada na vivência do próprio Marcos. Isso porque o estudante sempre se considerou uma pessoa tímida, e a fotografia fez com que ele mudasse sua postura. O jogo, totalmente gratuito, mostra a importância de aprender a observar os detalhes a ver o mundo de uma forma diferente. Para a professora de Design do programa, Nadja Caldeira, a escolha do tema foi fundamental para que Marcos fosse selecionado entre os 50 melhores do mundo. Além da avaliação técnica do aplicativo, a Apple leva em consideração o significado do aplicativo dentro do contexto de quem o desenvolveu. “O Marcos escolheu falar de um tema relevante: o olhar do fotógrafo é tão importante quanto a foto. Essa combinação do projeto com o que ele representa para a pessoa fez a diferença.”