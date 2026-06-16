Na China, Católica de Brasília busca consolidar parcerias

JP João Pedro de Lara Resende

Universidade Católica de Brasília - (crédito: Divulgação/UCB)

Uma comitiva composta por representantes da Universidade Católica de Brasília (UCB) e da União Brasileira de Educação Católica (UBEC) está em missão institucional na China em busca de parcerias acadêmicas, científicas e institucionais com universidades e órgãos chineses. Durante o encontro, com o embaixador do Brasil na China, Marcos Bezerra Abbott Galvão, na Embaixada do Brasil em Pequim, foram tratados assuntos como a ampliação das parcerias internacionais voltadas ao ensino, à pesquisa e à inovação e o fortalecimento do intercâmbio entre a Universidade Católica de Brasília e instituições chinesas.



Ao final da reunião, a Embaixada do Brasil reconheceu a universidade brasiliense como uma das instituições brasileiras de referência para futuras indicações de cooperação com universidades e órgãos do governo chinês. Para o reitor da UCB, Manuel Furriela, o reconhecimento representa uma importante conquista para a internacionalização da Universidade. “A inclusão da UCB entre as instituições de referência indicadas pela Embaixada do Brasil fortalece nossa presença internacional e amplia as possibilidades de cooperação acadêmica, científica e tecnológica com instituições chinesas”, destacou Furriela.

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Estratégia de internacionalização

A ida à China não é episódio isolado. Em 2025, com foco em intercâmbio, pesquisa e colaboração científica, a UCB iniciou uma aproximação com a universidade russa I.S. Turgenev, no âmbito do BRICS — bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A formalização da parceria ainda não está concluída.

O movimento coincide com uma fase de expansão da instituição. Única universidade comunitária, católica e privada do Distrito Federal, a UCB é mantida pela UBEC desde 1972. Neste ano, a universidade inaugurou um Câmpus na Asa Sul.

A agenda integra a estratégia de internacionalização da UCB e da UBEC, voltada a consolidar parcerias de formação acadêmica, produção de conhecimento e projetos de impacto internacional. Participaram da reunião o reitor da UCB, Manuel Nabais da Furriela; o presidente da UBEC, Irmão Paulo Fossatti; o vice-presidente da entidade, Padre Anselmo da Silva Nascimento; e a gerente de Relações Institucionais e Mercado da UCB, Rossana Balestra Choze.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá