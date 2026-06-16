Professores da UnB fazem ato nesta quinta (18) em defesa da URP

JP João Pedro de Lara Resende

Placa UnB - (crédito: João Pedro de Lara Resende)

Os docentes da Universidade de Brasília (UnB) realizam ato público nesta quinta-feira (18), às 11h, no Ceubinho, no Câmpus Darcy Ribeiro, em defesa da Unidade de Referência de Preços (URP). Não haverá paralisação das aulas no dia.

A URP é uma parcela remuneratória paga a categorias específicas do funcionalismo público. Em março de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o direito ao pagamento, após mais de três décadas de disputa. O governo federal decidiu pela absorção gradativa da parcela — ou seja, usar o valor para abater reajustes, o que significa redução no ganho real da categoria. A categoria pede a inclusão dos professores que ainda não recebem a URP, com o pagamento dos valores retroativos, e a suspensão da absorção até o fim das negociações. Os docentes também defendem que promoções e progressões não entrem no cálculo da parcela e cobram a devolução de descontos aplicados a aposentados.

Abertura da mesa

O ato marca a abertura da mesa de mediação sobre a URP, na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF). A primeira reunião terá caráter preparatório para definir a metodologia das tratativas. O sindicato assinou, em 9 de junho, o termo que abre a mesa na CCAF, após oito meses de mobilização. O documento prevê a absorção de 60% dos acréscimos remuneratórios permanentes nas folhas dos meses de maio, junho e julho. A Associação dos Docentes da UnB (AdUnB) ressaltou que o termo apenas instala a mesa e não configura acordo sobre a URP.

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Anote

Ato público em defesa da URP

Data: quinta-feira (18)

Horário: 11h

Local: Ceubinho, Câmpus Darcy Ribeiro (UnB)



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá