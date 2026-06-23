UDF promove experiências imersivas para estudantes conhecerem profissões na prática

Correio Braziliense

UDF promove imersão para estudantes conhecerem profissões na prática - (crédito: Reprodução/UDF)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) promove entre 25 e 30 de junho, uma série de experiências profissionais e imersivas, com programações que permitam aos participantes conhecerem, na prática, as diferentes áreas de formação, a estrutura da instituição e as possibilidades de atuação no mercado de trabalho.



Nas iniciativas, os participantes poderão visitar ambientes acadêmicos, conhecer espaços de prática profissional, conversar com coordenadores, professores, preceptores dos cursos e esclarecer dúvidas sobre a formação e as oportunidades de carreira.



Durante os encontros, os estudantes poderão realizar visitas guiadas pelo Câmpus do UDF, conhecer salas de aula, espaços internos e clínicas-escola. A proposta é apresentar, de forma próxima e interativa, como funciona a formação universitária e quais caminhos profissionais podem ser seguidos após a graduação.



Voltados para estudantes do ensino médio, vestibulandos e interessados em ingressar no ensino superior, os eventos serão gratuitos e oferecem uma oportunidade para que os participantes tomem decisões mais conscientes sobre o futuro profissional a partir de uma experiência prática e próxima das diferentes carreiras.

Anote

Odonto Day

Data: 26 de junho

Horário: 18h

Curso: Odontologia

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Med Vet Day

Data: 25 de junho

Horário: 10h

Curso: Medicina Veterinária

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Psico Day

Data: 30 de junho

Horário: 18h

Curso: Psicologia

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Enfermagem Day

Data: 30 de junho

Horário: 18h

Curso: Enfermagem

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