Prouni: prazos do edital do segundo semestre

Correio Braziliense

prouni - (crédito: Agência Brasil/Reprodução)

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (1º) o edital do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 7 e 10 de julho, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Duas vezes por ano, o Prouni abre inscrições para selecionar participantes com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem concorrer estudantes brasileiros sem diploma de nível superior que comprovem renda familiar per capita dentro dos critérios exigidos para cada tipo de bolsa

Para se inscrever, o estudante deve ter concluído o ensino médio e participado das edições de 2024 ou 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É necessário atingir, no mínimo, 450 pontos na média geral das cinco áreas do conhecimento e nota acima de zero na redação

O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, e o da segunda, em 5 de agosto. Os selecionados na primeira etapa devem comprovar suas informações entre os dias 15 e 24 de julho.