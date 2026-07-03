Docentes da UnB e MGI continuam negociações sobre URP

Correio Braziliense

- (crédito: Eline Luz/ ANDES-SN)



Nesta quinta-feira (2/7), ocorreu a terceira reunião de negociações da Unidade de Referência de Preços (URP) dos docentes da UnB. O principal ponto da pauta foi a absorção dos reajustes e outros encargos, em especial sobre promoções e progressões na carreira docente. Durante a reunião, a diretoria da Associação dos Docentes da UnB (ADUnB) destacou a importância das promoções e progressões para a valorização da carreira e do trabalho docente. Além de reafirmar a posição da categoria de que a absorção da URP não deve incidir sobre esses direitos.



Na reunião anterior, o debate deu ênfase na temática dos novos docentes. Desde novembro de 2023, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) não permite o acréscimo de professoras e professores para pagamento da URP. A diretoria da ADUnB apresentou a reivindicação de inclusão de todos os docentes que não recebem a URP.



Desde novembro de 2023, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) não permite o acréscimo de professoras e professores para pagamento da URP. A diretoria da ADUnB apresentou a reivindicação de inclusão de todos os docentes que não recebem a URP.



Os representantes do MGI comprometeram-se a realizar estudos sobre os temas e a encaminhar os documentos produzidos para debate da categoria.



Também voltou à pauta a reivindicação de um compromisso do MGI e da Advocacia-Geral da União (AGU) para atuar junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), com o objetivo de pôr fim aos descontos indevidos da URP sobre os proventos dos docentes aposentados.



Todos os temas abordados até então nas tratativas estão em análise e voltarão ao debate na próxima rodada de negociação, prevista para 16 de julho.