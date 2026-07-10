UnB inova com vagas para atletas de elite e medalhistas acadêmicos

Correio Braziliense

Atletas de alto rendimento podem concorrer às vagas extraordinárias. Para participar da seleção, será necessário ter concluído o ensino médio e apresentar a nota da redação do Enem, do PAS 3 ou do Vestibular da UnB realizada nos últimos oito anos. Foto: Luis Gustavo Prado/Secom UnB - (crédito: Luis Gustavo Prado)

A Universidade de Brasília (UnB) instituiu uma nova modalidade de acesso aos cursos de graduação. A mudança, estabelecida pela Resolução 129/2026, cria vagas extraordinárias para medalhistas de competições de conhecimento e para atletas, paratletas e surdoatletas de alto rendimento.

As vagas serão adicionais às formas tradicionais de ingresso. Cada unidade acadêmica poderá decidir se adere ao processo seletivo e ofertar até três vagas por edital. A resolução também define os critérios de inscrição e a organização da seleção.

Quem pode concorrer

A nova modalidade contempla dois grupos de candidatos. O primeiro é composto por estudantes que conquistaram medalhas de ouro, prata ou bronze em olimpíadas científicas nacionais ou internacionais durante o ensino médio.

Apenas competições reconhecidas pela UnB serão aceitas. Uma comissão de docentes definirá a lista de torneios válidos e os critérios de pontuação, considerando a abrangência e relevância de cada premiação.

O segundo grupo inclui atletas, paratletas e surdoatletas de alto rendimento. Para se qualificar, o candidato precisa atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: ter participado de Jogos Olímpicos, Paralímpicos ou Surdolímpicos; ter disputado Jogos Pan-Americanos ou Parapan-Americanos; receber a Bolsa Atleta Federal nas categorias Pódio, Olímpica, Paralímpica, Surdolímpica, Internacional ou Nacional e ser contemplado por programas estaduais ou do Distrito Federal de Bolsa Atleta em nível internacional.

A resolução também abrange atletas de esportes eletrônicos (e-Sports) que tenham disputado competições oficiais nacionais ou internacionais, reconhecidas por entidades organizadoras, e comprovem a condição de atleta de alto rendimento.

Requisitos para todos

Todos os candidatos, independentemente da categoria, devem ser brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e ter concluído o ensino médio ou equivalente. Também é necessário apresentar a nota da redação de uma edição do Enem, do PAS 3 da UnB ou do vestibular da universidade realizada nos últimos oito anos.

Segundo o decano de Ensino de Graduação da UnB, Tiago Coelho, a iniciativa amplia a diversidade de talentos. "Fortalece a formação de lideranças e aproxima a Universidade de estudantes que já demonstraram dedicação, disciplina e alto desempenho", afirmou.

Caso sejam identificadas informações falsas, a inscrição poderá ser cancelada. Se a irregularidade for descoberta após o ingresso, a matrícula pode ser anulada. A proposta foi aprovada em maio pela Câmara de Ensino de Graduação (CEG) e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana. Fonte: Secom - UnB