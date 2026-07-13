Enade: Solicite nome social e atendimento especial até 24 de julho

Correio Braziliense

. O período para solicitar atendimento especializado e o uso do nome social termina no dia 24 de julho. - (crédito: Divulgação/ Notícias Concursos)

Os estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 têm um prazo importante pela frente. O período para solicitar atendimento especializado e o uso do nome social termina no dia 24 de julho. A medida é válida para participantes da avaliação teórica de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia.

Todo o processo deve ser realizado diretamente no Sistema Enade, a plataforma oficial do exame. Garantir esses direitos é fundamental para que o participante realize a prova com mais tranquilidade e em condições de igualdade, respeitando suas necessidades individuais e identidade de gênero.

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Quem tem direito e como solicitar

O atendimento especializado é destinado a pessoas com deficiência, transtornos funcionais específicos ou outras condições médicas. Para isso, é preciso apresentar documentação comprobatória durante a solicitação no sistema, que comprove a necessidade de recursos de acessibilidade, conforme especificado no edital.

Entre as condições que podem garantir o direito estão baixa visão, cegueira, surdez, deficiência auditiva, deficiência física, dislexia, autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Os recursos disponíveis podem incluir provas em braile, com letra ampliada, auxílio de ledor ou transcritor, além de tempo adicional.

Já o tratamento pelo nome social é um direito garantido a pessoas travestis, transexuais ou transgêneros. Ao fazer a solicitação, o participante deve inserir o nome pelo qual prefere ser chamado e anexar a documentação exigida no sistema.

Prazos e resultados

É fundamental que os interessados não deixem para a última hora, pois após 24 de julho não haverá nova oportunidade para os pedidos. O Inep divulgará o resultado parcial das solicitações em 31 de julho. Estudantes com pedidos negados poderão entrar com recurso entre os dias 3 e 7 de agosto, com o resultado final previsto para 14 de agosto.

As provas do Enade 2026 estão programadas para o dia 29 de novembro. O exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas ao longo da formação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.