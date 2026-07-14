Fies 2026 abre inscrições com 75 mil vagas de financiamento

Correio Braziliense

Pessoa estendendo um diploma enrolado e amarrado com uma fita vermelha. A pessoa usa uma beca preta com faixa vermelha. - (crédito: Ekrulila / Pexels)

Por: Gabriela Santos*

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 já estão abertas. Os interessados podem se candidatar a uma das 75,5 mil vagas até a próxima sexta-feira, 17 de julho. O cadastro deve ser feito exclusivamente no site oficial www.acessounico.mec.gov.br

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) faz parte de um esforço que prevê a oferta de mais de 112 mil financiamentos ao longo de todo o ano de 2026, facilitando o acesso ao ensino superior privado.

Quem pode se inscrever no Fies

Conforme o Edital nº 52/2026, o estudante precisa ter participado de qualquer edição do Enem a partir de 2010. É necessário ter obtido média mínima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. Quem fez o exame como treineiro não pode participar.

Outro requisito é ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. O processo seletivo dá prioridade a candidatos que não são graduados e àqueles que já quitaram financiamentos estudantis anteriores.

Vagas com 100% de financiamento

O programa Fies Social reserva 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e que estejam cadastrados no CadÚnico. Esse grupo tem direito a financiar até 100% dos encargos educacionais.

A comprovação de renda junto à comissão da faculdade é dispensada para esses candidatos, a menos que sejam encontradas inconsistências nos dados. O edital também garante cotas para pessoas com deficiência (PcD), que devem apresentar laudo médico detalhado com o código CID para validar o benefício. O resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de julho.

*Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen