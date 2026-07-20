78ª Reunião Anual da SBPC começa no próximo domingo (26/07) no Estado do Rio

Correio Braziliense

A programação da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o maior evento científico da América Latina, reúne uma série de atrações gratuitas que serão realizadas, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, na Universidade Federal Fluminense (UFF). - (crédito: Reprodução/SBPC)

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) promove a 78ª Reunião Anual no câmpus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), neste domingo (27/7) a 1º de agosto. Com o tema Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão, o encontro terá mais de 220 atividades gratuitas e abertas ao público — entre conferências, mesas-redondas, minicursos e sessões especiais.

A cerimônia de abertura ocorre neste domingo (26/7), às 17h30, no auditório do Distrito de Inovação – Estação Cantareira, com transmissão ao vivo pelo canal da SBPC no YouTube. A programação científica reúne 60 conferências, 88 mesas-redondas, 60 minicursos, nove sessões especiais, sete encontros e quatro assembleias, com participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

O que será discutido

Entre os destaques está a conferência da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, sobre o papel estratégico da ciência nas políticas de Estado. A agenda traz debates sobre financiamento de pesquisa, reforma tributária, divulgação científica na formação de professores e biodiversidade aplicada a fitoterápicos. Questões ambientais — microplásticos, biomas, bioeconomia — também aparecem na programação. Sessões especiais homenagearão os 75 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Como participar

A entrada é livre para todas as atividades. Quem se inscrever gratuitamente e fizer o credenciamento presencial na UFF, de 27 a 31 de julho, recebe certificado digital de participação.

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