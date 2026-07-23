Consciência Negra

Mesa no Copene debate juventude negra no Brasil e na África Ocidental com jurista do Benin

Fundador de centro de pesquisa africano, Moudjib Djinadou participa de painel ao lado de pesquisadoras da UnB no congresso realizado em Brasília

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Correio Braziliense
postado em 23/07/2026 19:32 / atualizado em 23/07/2026 20:37
O painel reúne o jurista e escritor beninense Moudjib Djinadou, fundador e diretor executivo do Instituto Itumò, centro independente de pesquisa e prospectiva estratégica com sede em Porto-Novo, no Benin - (crédito: Divulgação/Copene)
O painel reúne o jurista e escritor beninense Moudjib Djinadou, fundador e diretor executivo do Instituto Itumò, centro independente de pesquisa e prospectiva estratégica com sede em Porto-Novo, no Benin - (crédito: Divulgação/Copene)

O 14º Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as (Copene) recebe, na quarta-feira (29/7), às 16h30, uma mesa-redonda que conecta experiências de juventudes negras no Brasil e na África Ocidental. Intitulado "Odó Dúdú: Juventudes Negras no Brasil e no Oeste Africano", o debate ocorre na sala AT 60/41, no BSA Norte do câmpus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).

O painel reúne o jurista e escritor beninense Moudjib Djinadou, fundador e diretor executivo do Instituto Itumò, centro independente de pesquisa e prospectiva estratégica com sede em Porto-Novo, no Benin. Doutor em Direito pela Universidade Paris V René Descartes, Djinadou atuou por quase três décadas nas Nações Unidas, em missões de proteção a refugiados e manutenção da paz em diferentes países africanos, incluindo passagens pelo Acnur, pelo Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel (Unowas) e pela Missão da ONU na República Democrática do Congo (Monusco). Também é autor do ensaio "África Renegada — Basta Ser Africano", lançado em junho deste ano, no qual defende a autodeterminação intelectual e cultural do continente.

Pesquisadoras da UnB

Do lado brasileiro, participam duas pesquisadoras do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UnB (Neab/UnB): Norma Diana Hamilton, professora do Instituto de Letras e coordenadora adjunta do Copene 2026, e Renata Callaça Gadioli, professora da Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas. A mediação fica a cargo de Luiz Herculano de Sousa Guilherme, professor de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do câmpus Gaspar.

O Copene, maior congresso de pesquisadores negros do país, ocorre de 28 a 31 de julho na UnB e tem como tema "Consciência Negra: contribuição do pensamento afrodiaspórico para a democracia brasileira".

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