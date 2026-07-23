Fórum do TCDF reúne ministro do TCU, AGU e especialistas para debater desafios do Estado

Correio Braziliense

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) abriu inscrições gratuitas para a segunda edição do Fórum de Direito Público e Boas Práticas Administrativas. O evento será realizado em 17 de agosto, no plenário da corte, com o tema "Controle, Governança e Democracia no Estado Contemporâneo". Podem participar advogados, estudantes de direito, servidores públicos, pesquisadores e profissionais da área de gestão pública.

A programação reúne autoridades de diferentes esferas do poder público. Estão confirmados o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Odair Cunha, que tomou posse no cargo em maio, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Floriano de Azevedo Marques e a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida.

Participação internacional

O evento também conta com a participação de Gregor Bosold, pesquisador e assessor jurídico do Tribunal Regional Superior de Frankfurt, na Alemanha, que contribuirá nos debates sobre inovação tecnológica e impactos da inteligência artificial na administração pública.

Os painéis abordam temas como governança, integridade, segurança jurídica, transparência, políticas públicas e uso de tecnologia no setor público. A primeira edição do fórum foi realizada em agosto de 2025 e contou com a participação do ministro do STF Gilmar Mendes.

O fórum conta com o apoio da Fundação Banco do Brasil, do Jusbrasil, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), da Associação dos Servidores do TCDF (Assecon) e da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCDF (AudTCDF). As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site oficial do evento.