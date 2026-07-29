Prouni: 2ª chamada do 2º semestre sai em 5 de agosto; veja o que fazer

Correio Braziliense

O resultado da lista de espera sai em 1º de setembro, com comprovação entre 1º e 14 de setembro - (crédito: Reprodução/MEC)

Os candidatos ao Programa Universidade para Todos (Prouni) que não foram selecionados na 1ª chamada do 2º semestre de 2026 concorrem automaticamente à 2ª chamada, cujo resultado será divulgado em 5 de agosto no Portal Acesso Único ao Ensino Superior ( acessounico.mec.gov.br ). Os pré-selecionados terão de 5 a 14 de agosto para comprovar as informações da inscrição diretamente na instituição de ensino. A perda do prazo ou a não comprovação implica reprovação automática.

Quem não for contemplado em nenhuma das duas chamadas terá uma terceira chance por meio da lista de espera, mas nesse caso o processo não é automático: é preciso manifestar interesse pelo Portal Acesso Único nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista de espera sai em 1º de setembro, com comprovação entre 1º e 14 de setembro.

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 471.304 bolsas em 380 cursos de graduação, distribuídas em 879 instituições privadas de ensino superior. Do total, 219.725 são integrais e 251.579 parciais. As inscrições somaram 529.786 candidatos. Estudantes contemplados com bolsa parcial podem complementar o pagamento por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), desde que o curso e a instituição ofereçam essa possibilidade.

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