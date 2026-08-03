Saúde

Anhanguera abre atendimentos de saúde a custo social em Águas Claras

Clínicas-escola oferecem psicologia, nutrição, fisioterapia e exames laboratoriais; só a psicologia fez mais de 950 atendimentos no 1º semestre

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Correio Braziliense
postado em 03/08/2026 20:18
O início dos atendimentos do 2º semestre está previsto para 31 de agosto. O agendamento é feito pelo WhatsApp (61) 3353-7913 ou por formulário on-line. As vagas são limitadas - (crédito: Freepik)
O início dos atendimentos do 2º semestre está previsto para 31 de agosto. O agendamento é feito pelo WhatsApp (61) 3353-7913 ou por formulário on-line. As vagas são limitadas - (crédito: Freepik)

As clínicas-escola da Faculdade Anhanguera de Brasília, na unidade de Águas Claras, estão com inscrições abertas para atendimentos à população em psicologia, nutrição, fisioterapia e exames laboratoriais. Os serviços funcionam a custo social, com valores voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade. O início dos atendimentos do 2º semestre está previsto para 31 de agosto. O agendamento é feito pelo WhatsApp (61) 3353-7913 ou por formulário on-line. As vagas são limitadas.

No 1º semestre de 2026, a clínica de psicologia realizou mais de 950 atendimentos. As sessões são individuais, com duração de 40 a 50 minutos, conduzidas por estudantes dos anos finais da graduação sob supervisão de psicólogos com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP). O serviço atende crianças a partir de 8 anos, adolescentes, adultos e pessoas acima de 60 anos.

A clínica de nutrição oferece consultas com avaliação por bioimpedância para adolescentes a partir de 10 anos e adultos. A fisioterapia cobre ortopedia para adultos, crianças e adolescentes, além de saúde da mulher. O Laboratório Escola de Análises Clínicas (LEAC) realiza exames bioquímicos, hematológicos, imunológicos, microbiológicos, de urina e de fezes. Todos os atendimentos são realizados por estudantes sob supervisão de professores e profissionais qualificados.

Anote

  • Clínicas-escola Anhanguera — Águas Claras
  • Serviços: psicologia, nutrição, fisioterapia e exames laboratoriais;
  • Custo: social (valores acessíveis voltados a pessoas em vulnerabilidade);
  • Início do 2º semestre: 31 de agosto de 2026;
  • Horário: segunda a sexta, das 8h às 22h; sábados, das 9h às 12h
  • Agendamento: WhatsApp: (61) 3353-7913
  • Endereço: Av. das Araucárias, 785, Águas Claras (ao lado do Sicoob, próximo ao Potiguar, estação Arniqueiras do Metrô)

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