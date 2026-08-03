Sebrae Supernova recebe 637 projetos de inovação e abre inscrições para a 2ª temporada

Correio Braziliense

As inscrições para a segunda temporada estão abertas até 27 de agosto, pelo site sebraesupernova.com.br - (crédito: Reprodução/Sebrae)

O Sebrae Supernova, programa nacional de empreendedorismo voltado a estudantes do ensino superior, recebeu 637 projetos de inovação na primeira temporada de 2026, desenvolvidos por estudantes de 576 municípios de todos os estados brasileiros. Saúde e Bem-estar liderou os temas apresentados (25,5%), seguido por Meio Ambiente e Sustentabilidade (17,1%), Educação (9,7%) e Inclusão Social e Direitos Humanos (8,2%). Os vencedores serão divulgados até 22 de agosto. O programa distribui R$ 1,5 milhão em premiações ao longo do ano — o primeiro lugar de cada temporada inclui viagem internacional com despesas pagas para a equipe e o professor orientador.

As inscrições para a segunda temporada estão abertas até 27 de agosto, pelo site sebraesupernova.com.br. Para participar, é necessário formar equipe de dois a quatro estudantes de graduação e contar com professor orientador. "O Supernova mostra que a universidade brasileira é um ambiente fértil para a inovação", afirma Paulo Puppin, coordenador de Programas de Startups e Ecossistemas de Inovação do Sebrae. Em 2026, o programa terá três temporadas.