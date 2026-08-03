Prouni: 2ª chamada do 2º semestre sai nesta quarta-feira (5/8)

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quarta-feira (5/8) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026. A consulta será feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br/prouni
A comprovação não é feita pelo sistema do programa. Cada faculdade define se o envio será presencial ou eletrônico, e cabe ao candidato verificar horários, local e formato de entrega com antecedência. A perda do prazo ou a não comprovação das informações resulta em reprovação automática.
Quem não for chamado nesta etapa ainda poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista de espera está previsto para 1º de setembro, com comprovação de 1º a 14 de setembro.
Anote
- Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto
- Comprovação: 5 a 14 de agosto
- Lista de espera: 26 e 27 de agosto
- Resultado da lista de espera: 1º de setembro
- Portal: acessounico.mec.gov.br/prouni