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Prouni: 2ª chamada do 2º semestre sai nesta quarta-feira (5/8)

Pré-selecionados terão de 5 a 14 de agosto para comprovar documentação na instituição de ensino

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Correio Braziliense
postado em 03/08/2026 20:24
Quem não for chamado nesta etapa ainda poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto - (crédito: Reprodução/MEC)
Quem não for chamado nesta etapa ainda poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto - (crédito: Reprodução/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quarta-feira (5/8) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026. A consulta será feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br/prouni), com login pela conta Gov.BR. Os pré-selecionados deverão apresentar a documentação comprobatória entre 5 e 14 de agosto, diretamente na instituição para a qual foram convocados.

A comprovação não é feita pelo sistema do programa. Cada faculdade define se o envio será presencial ou eletrônico, e cabe ao candidato verificar horários, local e formato de entrega com antecedência. A perda do prazo ou a não comprovação das informações resulta em reprovação automática.

Quem não for chamado nesta etapa ainda poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista de espera está previsto para 1º de setembro, com comprovação de 1º a 14 de setembro.

Anote

  • Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto
  • Comprovação: 5 a 14 de agosto
  • Lista de espera: 26 e 27 de agosto
  • Resultado da lista de espera: 1º de setembro
  • Portal: acessounico.mec.gov.br/prouni

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