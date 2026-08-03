Prouni: 2ª chamada do 2º semestre sai nesta quarta-feira (5/8)

Correio Braziliense

Quem não for chamado nesta etapa ainda poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto - (crédito: Reprodução/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quarta-feira (5/8) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026. A consulta será feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br/prouni ), com login pela conta Gov.BR. Os pré-selecionados deverão apresentar a documentação comprobatória entre 5 e 14 de agosto, diretamente na instituição para a qual foram convocados.

A comprovação não é feita pelo sistema do programa. Cada faculdade define se o envio será presencial ou eletrônico, e cabe ao candidato verificar horários, local e formato de entrega com antecedência. A perda do prazo ou a não comprovação das informações resulta em reprovação automática.

Quem não for chamado nesta etapa ainda poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista de espera está previsto para 1º de setembro, com comprovação de 1º a 14 de setembro.

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