Alunos de IA faturam R$ 1 milhão na faculdade, e curso que superou medicina em nota de corte abre vestibular

Correio Braziliense

A disputa por uma vaga é acirrada. No SiSU 2025 — porta de entrada com 40 vagas —, o curso de IA registrou nota de corte de 811,01 pontos, a maior da UFG, superando pela primeira vez Medicina (798,15) e Engenharia de Software (799,89) - (crédito: Freepik rawpixel.com)

Estudantes da primeira turma do bacharelado em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG) chegaram a faturar mais de R$ 1 milhão enquanto ainda estavam na graduação, segundo o Instituto de Informática da universidade. O resultado veio de projetos desenvolvidos em parceria com empresas ao longo do curso — criado em 2019 e pioneiro no país. A UFG abriu nesta segunda-feira (4/8) as inscrições do vestibular 2026 para a graduação, com 20 vagas e prazo até 5 de setembro. A prova será aplicada em 19 de outubro.

O faturamento não é caso isolado. A graduação em IA da UFG formou profissionais que atuam em startups e centros de pesquisa. Os primeiros formandos, Gabriel Urzeda e Gustavo Barbosa, concluíram o curso em março de 2024 e trabalham na área — Urzeda como pesquisador e fundador de uma startup, Barbosa como engenheiro de aprendizado de máquina. Entre os alunos atuais, Gustavo Barros, de 19 anos, desenvolveu no primeiro semestre uma assistente virtual chamada Neurofit, que atende mais de 5 mil usuários de redes de academias por whatsApp.

A disputa por uma vaga é acirrada. No Sistema de Seleção Unificada 2025 (SiSU 2025) — porta de entrada com 40 vagas —, o curso de IA registrou nota de corte de 811,01 pontos, a maior da UFG, superando pela primeira vez medicina (798,15) e engenharia de software (799,89). A concorrência, porém, é diferente em volume: IA teve 1.215 inscritos para 40 vagas, enquanto medicina recebeu mais de 15 mil candidatos para 110.

A procura por graduações em IA se estende a outras universidades. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu inscrições nesta segunda para o vestibular 2027, com 2.523 vagas em 70 cursos — entre eles o inédito bacharelado em inteligência artificial e ciência de dados. O prazo vai até 31 de agosto, com taxa de R$ 230. A primeira fase está marcada para 18 de outubro; a segunda, para 29 e 30 de novembro. Candidatos com isenção da taxa deferida devem se inscrever normalmente no prazo — o benefício não gera inscrição automática.

A Universidade de Brasília (UnB) aprovou neste semestre sete novos cursos, com mais de 300 vagas. A Universidade Federal de Alagoas (Ufal), a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) lançaram bacharelados em IA com início entre 2026 e 2027. As iniciativas integram o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), política federal de formação na área com vigência até 2028.

Anote

UFG — Vestibular 2026

Curso: bacharelado em inteligência artificial (20 vagas)

bacharelado em inteligência artificial (20 vagas) Inscrições: 4 de agosto a 5 de setembro

4 de agosto a 5 de setembro Prova: 19 de outubro

19 de outubro Site: sistemas.institutoverbena.ufg. br