ProUni 2026/2: Divulgado o resultado da segunda chamada

Correio Braziliense

O ProUni 2025 está oferecendo mais de 338 mil bolsas, sendo 203 mil integrais e 134 mil parciais, para cursos em instituições particulares - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Por: Gabriela Santos

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (5/8) o resultado da segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) para início no segundo semestre deste ano. Os candidatos devem verificar no Portal Acesso Único ao Ensino Superior por meio do mesmo login criado para as inscrições.

No caso dos candidatos pré-selecionados é necessária a comprovação das informações da inscrição entre 5 e 14 de agosto. Na sequência devem comparecer à instituição escolhida e realizar a entrega de documentos de forma física ou pelos canais da faculdade. Vale ressaltar que não realizar a etapa de comprovação das informações dentro do prazo pode resultar na perda da bolsa.

No caso dos estudantes que não foram selecionados nesta segunda chamada, podem concorrer por meio da lista de espera. A manifestação de interesse na lista de espera deve ser feita nos dias 26 e 27 de agosto. Caso não o aluno não tenha interesse dentro do prazo estabelecido, o candidato será retirado do processo. O resultado da lista de espera será divulgada em 1º de setembro com período de comprovação até 14 de setembro. De acordo com o MEC, foram ofertadas 471.304 bolsas na edição deste ano.

*Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen

