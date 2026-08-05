Fies: lista de espera começa nesta quinta (6/8) e vai até setembro; veja como acompanhar

Correio Braziliense

Os pré-selecionados que atendem às regras do Fies Social podem financiar até 100% dos encargos educacionais - (crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026 começa a ser processada nesta quinta-feira (6/8), com convocações previstas até 24 de setembro. Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada regular estão automaticamente incluídos na fila, observada a ordem de classificação. Não é necessário fazer nova inscrição.

O acompanhamento é obrigatório e diário. Os convocados terão prazo de até três dias após a data da convocação para complementar as informações da inscrição no site do Fies Seleção (fies.mec.gov.br), com login pela conta Gov.br. Quem perder o prazo é eliminado. Após a complementação, o estudante deve validar a documentação na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino, em até cinco dias úteis. Em seguida, precisa comparecer a uma agência bancária em até dez dias úteis para assinar o contrato de financiamento.

Nesta edição, o Fies ofertou 75,5 mil vagas em 1.274 instituições privadas de ensino superior, abrangendo 28.741 cursos e turnos. O processo seletivo registrou 315.431 inscrições de 127.175 candidatos — cada um pode escolher até três opções de curso. As mulheres representam 67,5% dos inscritos.

Os pré-selecionados que atendem às regras do Fies Social podem financiar até 100% dos encargos educacionais. A modalidade reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Em caso de dúvida, o MEC atende pelo telefone 0800-616161.

Anote

Fies 2026/2 — lista de espera