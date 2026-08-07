Enade 2026: prazo para recurso de atendimento especializado vence nesta sexta (7/8)

postado em 07/08/2026 17:27
Estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 para cursos de bacharelado e tecnologia que tiveram o pedido de atendimento especializado indeferido têm até esta sexta-feira (7/8) para apresentar recurso. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Sistema Enade, com login da plataforma Gov.br, e exige o envio de documentação que comprove a necessidade do atendimento, conforme os critérios do edital.
O atendimento especializado é destinado a participantes que necessitam de recursos específicos para realizar a prova em condições de igualdade, como pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e idosos. O resultado preliminar das solicitações foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 31 de julho.
O resultado da análise dos recursos será publicado em 14 de agosto, no mesmo sistema. A prova do Enade para cursos de bacharelado está prevista para 29 de novembro.
Anote
- Prazo para recurso: até 7 de agosto de 2026
- Resultado dos recursos: 14 de agosto
- Prova do Enade (bacharelado): 29 de novembro
- Acesso: enade.inep.gov.br