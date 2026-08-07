Enade 2026: prazo para recurso de atendimento especializado vence nesta sexta (7/8)

Correio Braziliense

A prova do Enade para cursos de bacharelado está prevista para 29 de novembro - (crédito: Divulgação/ Notícias Concursos)

Estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 para cursos de bacharelado e tecnologia que tiveram o pedido de atendimento especializado indeferido têm até esta sexta-feira (7/8) para apresentar recurso. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Sistema Enade, com login da plataforma Gov.br, e exige o envio de documentação que comprove a necessidade do atendimento, conforme os critérios do edital.

O atendimento especializado é destinado a participantes que necessitam de recursos específicos para realizar a prova em condições de igualdade, como pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e idosos. O resultado preliminar das solicitações foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 31 de julho.

O resultado da análise dos recursos será publicado em 14 de agosto, no mesmo sistema. A prova do Enade para cursos de bacharelado está prevista para 29 de novembro.

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