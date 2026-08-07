Inep e CNE discutem futuro das faculdades particulares em encontro em Brasília

Correio Braziliense

Maurício Escobar, sócio-fundador da Ânima Educação e presidente da Inspirali - (crédito: Reprodução/Ânima Educação)

Representantes dos órgãos que avaliam e regulam as faculdades brasileiras se reuniram nesta semana em Brasília com dirigentes de instituições particulares de ensino superior para discutir qualidade acadêmica, governança regulatória e o impacto de novas tecnologias na formação de profissionais. O encontro ocoreu na mesma semana em que o Conselho Nacional de Educação (CNE) realizou sua plenária — os dois eventos tratam de temas que afetam diretamente a avaliação e o reconhecimento de cursos de graduação no país.

A 3ª edição do Encontro Nacional da Regulação, promovida pela Ânima Educação, contou com a presença de Ulysses Tavares Teixeira, diretor de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Henrique Sartori de Almeida Prado, conselheiro do CNE, André Gustavo Santos Lima Carvalho, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Juliano Griebeler, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), e Fabiola Borges, assessora da Associação Nacional dos Centros Universitários (Anaceu).

"Preparar profissionais para um mundo em constante transformação exige inovação, excelência acadêmica e um ambiente regulatório capaz de acompanhar essa evolução", afirmou Maurício Escobar, sócio-fundador da Ânima Educação e presidente da Inspirali. A Ânima é um dos maiores grupos de ensino superior privado do país, com instituições como Anhembi Morumbi, São Judas e UNA.