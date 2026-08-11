Adeus a Ivo Bertoni: o professor que marcou gerações na UnB

Correio Braziliense

O falecimento do professor Ivo Bertoni foi divulgado pela Associação dos Docentes da Unb (ADUnB) - (crédito: Divulgação)

O professor Ivo Bertoni, que dedicou décadas de sua vida à universidade pública e ao avanço da matemática no Brasil, faleceu nesta terça-feira (11), aos 89 anos. A informação foi confirmada pela Associação dos Docentes da Unb (ADUnB) em postagem nas redes sociais. A Associação fez um histórico da vida pessoal do docente e “manifestou sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas do professor Ivo Bertoni neste momento de despedida.”



Ainda no texto, foi informado que após o falecimento, sua esposa, Nilza Bertoni, enviou uma mensagem à ADUnB relembrando a trajetória do marido e expressando seu desejo: “Que o Senhor lhe dê o repouso eterno e a luz eterna o ilumine”.

Vida dedicada ao ensino

Sua jornada acadêmica iniciou-se no ensino fundamental, em São Paulo, e seguiu para a Universidade de Goiás (UFG). Em 1966, ele participou de uma cooperação técnica com a Universidade de Brasília (UnB), ministrando aulas para o bacharelado em Física. No final da década de 1960, Ivo Bertoni passou a integrar o corpo docente da UnB. Ao longo de 26 anos de dedicação ao Departamento de Matemática (MAT), exerceu importantes funções administrativas e construiu uma relação próxima com estudantes e colegas. Entre suas funções, atuou como secretário executivo do Instituto Central de Matemática (ICM) em 1967 e 1968. Ele se aposentou em 20 de fevereiro de 1992, deixando contribuições relevantes para sua área. Desde 16 de agosto de 1979, o professor filiou-se à ADUnB.