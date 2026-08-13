Fuvest aplica simulado de redação neste domingo (16/8)

Correio Braziliense

Os portões serão abertos às 12h, e o início da aplicação está agendado para às 13h. - (crédito: Diogo Cazuza)

Por: Gabriela Santos*

Neste domingo, 16 de agosto, ocorrerá a prova de redação, que corresponde à 2ª Fase do Simulado de Conhecimentos Gerais, da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Ao todo, foram selecionados 6.945 participantes que obtiveram os melhores desempenhos e nota superior ao mínimo de 24 pontos na primeira etapa. A prova terá duração total de 1 hora e 30 minutos.

Os portões serão abertos às 12h, e o início da aplicação está agendado para às 13h. A organização alerta que a escola onde o candidato fará a redação pode não ser a mesma da fase anterior, sendo recomendável consultar o endereço com antecedência.

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A aplicação presencial ocorrerá nas mesmas 12 cidades que sediaram a 1ª Fase. Além de Fortaleza (CE), no estado de São Paulo, a prova será realizada na capital paulista, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba. As vagas desse simulado foram distribuídas entre as áreas de conhecimento (biológicas, exatas e humanas) e as modalidades de acesso (ampla concorrência, escola pública e pretos, pardos e indígenas).

Durante o exame, serão apresentadas duas propostas de redação, e o candidato deverá selecionar apenas uma para desenvolver. A banca examinadora destaca que podem ser solicitados gêneros textuais diferentes da dissertação tradicional. Após o início da avaliação, às 15h, a Fuvest divulgará as abordagens esperadas pela banca e os critérios de correção. Os dados podem ser consultados no site

O Simulado Fuvest 2027 foi desenvolvido para que os estudantes vivenciem as condições reais do exame oficial, utilizando o mesmo rigor logístico, normas de acessibilidade e fiscalização. Com questões inéditas elaboradas pelas bancas da fundação, a prova serve como diagnóstico de conteúdo e gestão de tempo. A Fuvest reforça que a participação tem caráter exclusivamente preparatório, não garantindo inscrição, substituição ou qualquer tipo de bonificação no Vestibular 2027, cuja inscrição deverá ser feita posteriormente.

Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*