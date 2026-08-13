UFRJ cassa Honoris Causa de ex-embaixador dos EUA por apoio à ditadura

Correio Braziliense

Pesquisadores e registros oficiais da época apontam que o embaixador participou das articulações políticas que resultaram na deposição do então presidente João Goulart, em abril de 1964 - (crédito: Arquivo Nacional)

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) revogou por unanimidade o título de Doutor Honoris Causa concedido ao ex-embaixador norte-americano Lincoln Gordon (1913–2009). Segundo a universidade, a anulação integra um movimento de revisão histórica voltado a retirar homenagens acadêmicas de figuras vinculadas ao regime militar brasileiro.

Gordon chefiou a diplomacia americana no país entre 1961 e 1966. Pesquisadores e registros oficiais da época apontam que o embaixador participou das articulações políticas que resultaram na deposição do então presidente João Goulart, em abril de 1964.

Documentos oficiais desclassificados pelo governo norte-americano indicam o envolvimento direto da diplomacia no levante. Segundo os arquivos, a chamada "Operação Brother Sam" determinou o deslocamento de uma frota naval para o Atlântico Sul em apoio aos militares brasileiros, intervenção que não chegou a ocorrer devido à rápida consolidação do movimento.

A operação permaneceu em sigilo por mais de uma década. O caso só tornou-se público em 1977, a partir de reportagens investigativas do jornalista Marcos Sá Corrêa publicadas no Jornal do Brasil.