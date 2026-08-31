Prazo de adesão para o Desenrola Fies termina nesta segunda (31)

Mariana Niederauer

O Fies concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas - (crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Termina nesta segunda-feira (31/8) o prazo para os interessados aderirem ao Desenrola Fies 2026, que permite renegociar contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A iniciativa é voltada para estudantes com acordos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização em 4 de maio de 2026. Contempla, portanto, adimplentes e inadimplentes.

As renegociações vão ocorrer junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. Para solicitar, é preciso acessar um dos canais digitais dessas instituições ou comparecer presencialmente a uma agência (não precisa ser a mesma agência onde o financiamento foi originalmente contratado).

Quem contratou o Fies a partir de 1º de janeiro de 2018 e aqueles que estão nas fases de utilização ou de carência não poderão aderir.

O prazo estabelecido de 31 de agosto considera a vigência da Medida Provisória nº 1.355/2026, que instituiu o Novo Desenrola Brasil, e o calendário legislativo do Congresso Nacional, conforme disposto na Constituição Federal, informa o Ministério da Educação.

Condições de renegociação

As condições de renegociação das dívidas variam de acordo com a situação de cada contrato, por isso é necessários consultar os canais oficiais do?Banco do Brasil e da Caixa. É possível, inclusive, negociar quitação à vista.

Estudantes com o nome inscrito em cadastros de inadimplentes também podem participar. Após a formalização da renegociação e o pagamento da parcela de entrada, ocorre a retirada do nome do estudante e dos fiadores desses cadastros, quando aplicável.??

Não basta, porém, a apresentação da proposta. A renegociação somente é efetivada após o pagamento da parcela de entrada. Importante lembra que cada contrato pode passar por apenas uma renegociação durante a vigência do Desenrola Fies.??

Canais de atendimento

Confira os canais de atendimento disponíveis:

Banco do Brasil:?aplicativo BB ou pelos telefones 4004-0001 e 0800 729 0001.??

Caixa Econômica Federal:?aplicativo Fies Caixa e pelos telefones 4004-0104 e 0800 104 0104.??

Novo Desenrola Brasil e Fies

O Novo Desenrola Brasil foi instituído pela Medida Provisória nº 1.355/2026. O objetivo é promover a renegociação e a regularização de dívidas de pessoas físicas. Também alterou a legislação do Fies para oferecer condições de renegociação dos contratos.

O Fies é um programa do MEC instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, com o objetivo de conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderirem ao programa e alcançarem notas suficientes no sistema nacional de avaliação.