Residência médica 2027: 14 programas têm inscrições abertas e taxas chegam a R$ 950

Correio Braziliense

Representação de estudantes de medicina em sala de aula, com base na nota oficial divulgada pela Associação Médica Brasileira, em relação ao resultado do Enamed 2025 - (crédito: Whisk/Google IA)

Quatorze programas de residência médica têm inscrições abertas para 2027. Os processos reúnem centenas de vagas em hospitais universitários, faculdades de medicina e redes hospitalares. As taxas variam entre R$ 350 e R$ 950, e as provas ocorrem entre outubro de 2026 e janeiro de 2027.

O Einstein Hospital Israelita tem o prazo mais urgente: inscrições até 21 de setembro, com taxa de R$ 800, organizadas pela Fundação Vunesp. A seleção oferece 117 vagas em 26 programas nas modalidades de acesso direto, pré-requisito e áreas de atuação. A prova objetiva ocorre em 2 de novembro.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) publicou três editais para residência médica com ingresso no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), em março de 2027. São 223 vagas: 114 de acesso direto em 18 especialidades, 60 com pré-requisito e 49 em áreas de atuação e anos adicionais. As inscrições encerram em 1º de outubro, com taxa de R$ 380. A prova objetiva é em 1º de novembro.

Programas com maior oferta

A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) concentra o maior número de vagas: mais de 300, entre acesso direto e pré-requisito. As inscrições começam em 21 de setembro e encerram em 21 de outubro, com taxa de R$ 950. A prova objetiva é em 24 de novembro.

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) retificou o edital em 2 de setembro: a prova objetiva, marcada para 20 de novembro, passa para 28; a prova prática, para 2 de dezembro. As inscrições encerram em 8 de outubro. São 90 vagas, taxa de R$ 650 e resultado final em 19 de fevereiro de 2027.

Outros processos em andamento

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, encerra inscrições em 30 de setembro. São 45 vagas, taxa de R$ 850 e prova em 1º de novembro. A avaliação é compartilhada com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), e o edital permite aproveitar a nota nos dois processos.

O Hospital Angelina Caron (HAC), em Campina Grande do Sul (PR), aceita inscrições de 4 de setembro a 3 de dezembro. São 52 vagas em 19 especialidades, prova em 19 de dezembro, taxa de R$ 700 paga exclusivamente por cartão de crédito. O edital é provisório e pode ser atualizado.

O CEMA não publicou edital. A instituição divulgou informações preliminares: 22 vagas em oftalmologia e otorrinolaringologia, prova prevista para 24 de janeiro de 2027 e edital para dezembro de 2026.

Anote

* Einstein Hospital Israelita | inscrições até 21/9 | prova 2/11 | 117 vagas | R$ 800 | vunesp.com.br/FEAE2603

* Rede ICC Saúde | inscrições até 24/9 | prova 18/10 | 22 vagas | R$ 350 |icc.org.br/residencia-medica/

* Hospital Moinhos de Vento | inscrições até 30/9 | prova 1/11 | 45 vagas | R$ 850 | fundmed.org.br

* UERJ | inscrições até 1/10 | prova 1/11 | 223 vagas | R$ 380 | cepuerj.uerj.br

* Assoc. Médica do Paraná | inscrições até 1/10 | prova 1/11 | vagas a confirmar | R$ 625 + Coremes | ucamp.org.br/residencia-medica

* Grupo OPTY | inscrições até 4/10 | prova 25/10 | 14 vagas | R$ 650–900 | selecting.com.br

* Hospital Santa Rita de Cássia | inscrições até 5/10 | prova 18/10 | 13 vagas | R$ 639 | www.institutoibest.org.br

* Santa Casa de Limeira | inscrições até 6/10 | prova 18/10 | 51 vagas | R$ 500 | www.edudata.com.br/sclimeira27

* Fac. de Medicina de Jundiaí | inscrições até 8/10 | prova 28/11 e 2/12 | 90 vagas | R$ 650 | vunesp.com.br/FMJU2602

* Santa Casa de Ribeirão Preto | inscrições até 8/10 | prova 22/11 | 85 vagas | R$ 700 www.vunesp.com.br/SCRP2601

* FAMERP | inscrições até 21/10 | prova 24/11 | 300+ vagas | R$ 950 | famerp.br

* Hospital Angelina Caron | inscrições até 3/12 | prova 19/12 | 52 vagas | R$ 700 | residencia.hospitalangelinacaron.org.br

* Santa Casa de Adamantina | inscrições até 6/12 | prova 20/12 | vagas a confirmar | R$ 600 | www.consesp.com.br

* Hospital IGESP | inscrições até 27/12 | prova 9 e 10/1/27 | 14 vagas | R$ 600 | www.consesp.com.br

* CEMA | sem edital | prova prevista 24/1/27 | 22 vagas | —

Coremes = Comissões de Residência Médica estaduais; valor varia por estado. Editais sujeitos a retificações.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.