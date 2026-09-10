Inep libera locais de prova do Enamed e Revalida para este domingo

Correio Braziliense

O Enamed é obrigatório para todos os estudantes que concluem o curso de Medicina no Brasil e funciona como uma avaliação de formação - (crédito: Imagem Freepik)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, em 4 de setembro, os cartões de confirmação de inscrição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026 e da 1ª etapa do Revalida 2026/2, exame que reconhece diplomas de medicina obtidos no exterior. Os candidatos que se inscreveram podem acessar os dados de local e horário da prova diretamente nos sistemas oficiais — Enamed para o primeiro exame e Revalida para o segundo. Ambos serão aplicados neste domingo, 13 de setembro, no turno da tarde.

Para consultar o local e horário da prova, acesse o portal do Inep (www.inep.gov.br) e entre no Sistema Enamed ou Sistema Revalida, conforme o exame em que se inscreveu. O cartão de confirmação não é obrigatório para entrar na sala de prova, mas o Inep recomenda que os candidatos consultem com antecedência para evitar surpresas ou atrasos. Quem ainda não acessou os sistemas pode fazê-lo já, tanto para confirmar presença quanto para verificar se há necessidade de atendimento especializado ou se registrou nome social corretamente. É importante checar também se há alguma orientação específica para seu município ou local de prova.

O Enamed é obrigatório para todos os estudantes que concluem o curso de Medicina no Brasil e funciona como uma avaliação de formação. Além disso, a nota do Enamed também serve como critério para quem concorre ao Enare 2026/2027 — o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos — que dá acesso direto a vagas de residência médica. Para candidatos do Enare em especialidades que exigem pré-requisito (R+), há um cronograma próprio, com locais de prova já divulgados em 7 de setembro. Estudantes de Medicina que estejam em dia com as inscrições devem chegar com antecedência no domingo e levar documentação de identidade original.