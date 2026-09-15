Ceub publica edital para o vestibular de medicina 2027

Correio Braziliense

As provas serão aplicadas em 1º de novembro de 2026 em Brasília, das 14h às 18h - (crédito: Divulgação/CEUB)

O Centro Universitário de Brasília (UniCeub) abriu as inscrições para o vestibular de medicina do primeiro semestre de 2027. São oferecidas 75 vagas no Câmpus Asa Norte, no período diurno, e os interessados podem se inscrever das 10h de 15 de setembro até as 23h59 de 8 de outubro exclusivamente pela internet.

As provas serão aplicadas em 1º de novembro de 2026 em Brasília, das 14h às 18h . O processo seletivo, de fase única, avaliará o aluno por meio de uma prova de conhecimentos gerais com 54 questões objetivas, distribuídas entre língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia, biologia, química, física, matemática e por uma redação.

A taxa de inscrição é de R$ 560 para a modalidade regular e de R$ 280 para a modalidade de treineiro, e deve ser paga até 9 de outubro.

Anote

Período de Inscrições: de 15 de setembro até 8 de outubro;

Prova: 1° de novembro, das 14h às 18h;

Taxa de inscrição: R$ 560 (regular) R$ 280 (treineiro);

Vagas: 75;

Mais informações e o edital no site: https://www.vunesp.com.br/



