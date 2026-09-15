28º Fórum do Ensino Superior debate apagão dos professores e outros temas

Correio Braziliense

Com o tema: "O ponto de não retorno da educação superior: De um caminho consolidado a múltiplas direções", o fórum reunirá diretores, gestores educacionais e especialistas de ensino superior no Distrito Anhembi, em São Paulo, entre 16 e 17 de setembro - (crédito: Divulgação/Semesp)

Por João Hermógenes*

A 28ª edição do Fórum Nacional do Ensino Superior (Fnesp), evento organizado Semesp, entidade que representa mantenedoras de instituições de ensino superior no Brasil começa nesta quarta-feira (16/9). Com o tema O ponto de não retorno da educação superior: de um caminho consolidado a múltiplas direções, o fórum reunirá diretores, gestores educacionais e especialistas em ensino superior no Distrito Anhembi, em São Paulo, entre 16 e 17 de setembro. O programa receberá especialistas internacionais, vindos diretamente de países como China, México, Colômbia e África do Sul, entre outros, além de contar com a presença de autoridades do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Um dos pontos centrais da programação é a apresentação de uma nova edição do estudo sobre o risco de apagão de professores no Brasil, conduzido pelo Instituto Semesp. A pesquisa anterior apontava que o déficit de professores na educação básica poderia chegar a 235 mil em 2040, um cenário que a nova rodada de dados busca reavaliar com base em informações mais recentes dos censos educacionais. A expectativa é reforçar o alerta sobre a escassez de docentes qualificados nas próximas décadas.

A inteligência artificial também aparece como um dos focos do 28º Fnesp, refletindo o avanço da tecnologia nas instituições de ensino superior. O Semesp desenvolveu recentemente um short book voltado ao uso crítico e inteligente da IA nas instituições, que deve ganhar espaço nas discussões do fórum. Para debater o assunto, foram convidados os especialistas Brian Li, Senior Manager do Online Education Center da Tsinghua University, e Shen Lin, Deputy General Manager da iFLYTEK.

Também serão apresentados o relatório sobre o ensino superior, realizado pela Unesco, e o estudo com casos de EAD bem-sucedidos no exterior. Durante o evento também será realizado o hackLab Fnesp, maratona de empreendedorismo que reunirá estudantes de graduação de instituições de ensino superior públicas e privadas de diferentes estados do país. Exclusivamente presencial, o evento ocorre no Convention Hall 1 e 2 do Centro de Convenções do Distrito Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana). A programação começa às 9h: hoje (16), estende-se até as 21h; amanhã (17), encerra-se às 17h30. A programação completa está no site www.semesp.org.br/fnesp.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

João Hermógenes viajou a convite do Semesp