Setembro Amarelo: CAC do Ceub tem psiquiatria e até 88 exames no SCS

Correio Braziliense

Entre os serviços disponíveis estão cardiologia, dermatologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, nutrição, fisioterapia, enfermagem e academia-escola - (crédito: Divulgação/Ceub)

O Centro de Atendimento à Comunidade (CAC) do Ceub reúne serviços de saúde no Setor Comercial Sul, em Brasília. O espaço oferece à comunidade em geral especialidades médicas, exames laboratoriais e atendimento em saúde mental, sem exigir vínculo com a universidade.

Em setembro, mês de Conscientização sobre Saúde Mental e Prevenção do Suicídio, o CAC dispõe de atendimento em psiquiatria e psicologia. O Ceub informa que os pacientes podem ser encaminhados a outras especialidades, conforme as necessidades identificadas durante o atendimento.

Entre os serviços disponíveis estão cardiologia, dermatologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, nutrição, fisioterapia, enfermagem e academia-escola. O laboratório-escola da universidade realiza até 88 tipos de exames laboratoriais. A consulta de nutrição custa R$ 50 e a bioimpedância, R$ 20. Os valores dos demais serviços variam conforme a área.

O CAC funciona no Edifício União, no Setor Comercial Sul, Quadra 1. Os horários de atendimento variam conforme o serviço. Informações e agendamento podem ser feitos pelo telefone (61) 3966-1660

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