Ilum Escola de Ciência abre inscrições para processo seletivo

Correio Braziliense

O curso dura três anos e a instituição garante acesso a moradia, alimentação, transporte, oferece notebook para uso acadêmico, aulas de inglês e apoio psicológico. Os estudantes selecionados poderão ter acesso aos laboratórios de ponta do CNPEM ainda na graduação. - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições gratuitas para o processo seletivo 2027 da Ilum Escola de Ciência, instituição de nível superior do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), localizada em Campinas (SP). São 40 vagas para bacharelado em ciência e tecnologia. As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponibilizado no site da Ilum até as 18h do dia 15 de dezembro de 2026.

O ingresso na instituição é feito por meio da nota do Exame nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2025 e 2026 em conjunto com manifestação de interesse no ato da inscrição. Os 250 inscritos que tiverem a melhor classificação serão submetidos a entrevista individual, que ocorrerá entre 25 e 29 de janeiro de 2027 de forma remota. A entrevista irá avaliar as habilidades e afinidades do inscrito com o curso. A primeira lista de aprovados deve ser divulgada a partir de 2 de fevereiro do mesmo ano.

O curso dura três anos e a instituição garante acesso a moradia, alimentação, transporte, oferece notebook para uso acadêmico, aulas de inglês e apoio psicológico. Os estudantes selecionados poderão ter acesso aos laboratórios de ponta do Cnpem ainda na graduação. A grade curricular do curso conta com diversas áreas como: química, física, biologia, matemática, ciência de dados, ia, empreendedorismo e humanidades. Essa amplitude ajuda a preparar os estudantes para a carreira acadêmica e para atuação em institutos de pesquisa ou empresas de base tecnológica.

Anote

Duração: 3 anos

Período de inscrições: 1º de setembro até as 18h de 15 de dezembro de 2026.

Inscrição: https://ilum.cnpem.br/processo-de-ingresso/



