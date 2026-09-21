Congresso de jornalismo de educação reúne 23 atividades na USP

Correio Braziliense

- (crédito: Reprodução / Jeduca)

O 10º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação começa nesta terça-feira (22/9) no Centro Cultural Camargo Guarnieri, no câmpus da Universidade de São Paulo (USP). É a primeira vez que o encontro organizado pela Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) será realizado na universidade. A entidade, que também completará 10 anos em 2026, reunirá jornalistas, comunicadores, pesquisadores e estudantes de jornalismo em 23 atividades ao longo de dois dias, incluindo mesas de debate, oficinas de formação e apresentações de bastidores de reportagens.

Entre os destaques da programação está a sabatina com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, na quarta-feira (23/9), às 12h10. Jornalistas bolsistas da Jeduca de todo o país farão perguntas ao ministro, com a mediação de Bruno Alfano, do jornal O Globo.

Eleições e direito das crianças

A agenda do primeiro dia dedica três mesas consecutivas ao cenário das eleições de 2026 e aos efeitos da polarização sobre as políticas educacionais. O bloco reúne a jornalista norte-americana Cara Fitzpatrick, editora do Chalkbeat e vencedora do Pulitzer de 2016 por uma série investigativa sobre segregação escolar na Flórida, e o pesquisador Alexandre Schneider (FGV). No debate sobre o espaço da educação na cobertura eleitoral, participam Eliane Cantanhêde (Estadão), Bernardo Mello Franco (O Globo), Iuri Pitta (CNN Brasil) e Mônica Waldvogel (GloboNews).

Na quarta-feira, duas jornalistas premiadas discutem a educação de crianças em zonas de conflito e de imigração. A documentarista síria Hadeel Arja, fundadora da plataforma Tiny Hand e vencedora do prêmio Samir Kassir de liberdade de imprensa, e a repórter Jo Napolitano, do veículo americano The 74, que investigou mais de 600 escolas que recusaram matrícula a um estudante imigrante nos Estados Unidos, compartilham experiências sobre como dar voz a crianças esquecidas pelo noticiário.

Saúde mental e ambiente digital

Outros painéis tratam de temas que atravessam o cotidiano das escolas brasileiras: o aumento de suicídios entre jovens — a taxa na faixa etária de 10 a 19 anos subiu 42% no país em uma década, segundo o Atlas da Violência —, os desafios da implementação do ECA Digital e o impacto da inteligência artificial nas redações. Duas pesquisadoras da Universidade de Harvard, Paola Uccelli e Catherine Snow, debatem a transição entre a educação infantil e o ensino fundamental.

A Jeduca concedeu 30 bolsas para jornalistas de outros estados participarem presencialmente, com transporte e hospedagem custeados pela associação e por seus patrocinadores.

Anote



O quê: 10º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação

Quando: 22 e 23 de setembro de 2026

Onde: Centro Cultural Camargo Guarnieri — Rua do Anfiteatro, 109, câmpus da USP, São Paulo

Inscrições e programação: jeduca.org.br

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*