Ministro da Educação visita nova sede do IFSP em Rio Claro nesta quinta

Correio Braziliense

O prédio foi construído em parte do terreno que abrigou durante décadas o campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) no município. - (crédito: Divulgação/MEC)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, visita nesta quinta-feira (24/9), às 14h, a nova sede do Câmpus Rio Claro do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A unidade foi inaugurada em 3 de julho de 2026 e funciona no bairro Alto de Santana, no interior paulista.

O prédio foi construído em parte do terreno que abrigou durante décadas o câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) no município. A área, associada ao ensino superior público na cidade, passa agora a sediar a educação profissional e tecnológica federal.

O Câmpus Rio Claro oferta cursos de qualificação profissional e técnicos a mais de 600 estudantes. A rede federal de educação profissional e tecnológica reúne institutos federais em todos os estados, com foco em cursos técnicos integrados ao ensino médio, formações subsequentes e graduações tecnológicas, todos gratuitos.

Profissionais de imprensa interessados em acompanhar a programação devem solicitar credenciamento por formulário on-line, disponível no portal do MEC.

Anote:

- Data: quinta-feira (24/9)

- Horário: 14h (horário de Brasília)

- Local: Câmpus Rio Claro do IFSP

- Endereço: Rua 11, nº 2511, Bairro Santana, Rio Claro (SP)

- Inauguração da unidade: 3 de julho de 2026

- Estudantes atendidos: mais de 600

- Credenciamento de imprensa: formulário no portal gov.br/mec