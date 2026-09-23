Ministro da Educação visita nova sede do IFSP em Rio Claro nesta quinta

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, visita nesta quinta-feira (24/9), às 14h, a nova sede do Câmpus Rio Claro do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A unidade foi inaugurada em 3 de julho de 2026 e funciona no bairro Alto de Santana, no interior paulista.
O prédio foi construído em parte do terreno que abrigou durante décadas o câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) no município. A área, associada ao ensino superior público na cidade, passa agora a sediar a educação profissional e tecnológica federal.
O Câmpus Rio Claro oferta cursos de qualificação profissional e técnicos a mais de 600 estudantes. A rede federal de educação profissional e tecnológica reúne institutos federais em todos os estados, com foco em cursos técnicos integrados ao ensino médio, formações subsequentes e graduações tecnológicas, todos gratuitos.
Profissionais de imprensa interessados em acompanhar a programação devem solicitar credenciamento por formulário on-line, disponível no portal do MEC.
Anote:
- Data: quinta-feira (24/9)
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Local: Câmpus Rio Claro do IFSP
- Endereço: Rua 11, nº 2511, Bairro Santana, Rio Claro (SP)
- Inauguração da unidade: 3 de julho de 2026
- Estudantes atendidos: mais de 600
- Credenciamento de imprensa: formulário no portal gov.br/mec