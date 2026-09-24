Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente; recursos vão até sexta (25/9)

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Inep )

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (24/9), os gabaritos preliminares das questões objetivas da Prova Nacional Docente (PND) 2026. Além das respostas, os participantes podem consultar os cadernos de prova e a grade de correção da etapa discursiva diretamente no portal da autarquia (pnd.inep.gov.br).

Os candidatos que discordarem do espelho oficial devem ficar atentos ao prazo para a interposição de recursos, que se encerra nesta sexta-feira (25/9). As contestações devem ser registradas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema PND. A previsão do órgão é publicar as respostas a esses recursos em 10 de novembro, enquanto o resultado definitivo da avaliação será divulgado em 15 de dezembro.

Criada pelo Ministério da Educação (MEC), a PND avalia o nível de conhecimento e a formação de futuros professores oriundos de cursos de licenciatura. O exame integra o programa Mais Professores para o Brasil e serve como ferramenta estratégica para auxiliar estados e municípios a selecionar educadores qualificados para suas respectivas redes públicas de ensino.

Anote