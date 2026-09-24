Educação

Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente; recursos vão até sexta (25/9)

Os participantes podem consultar os cadernos de exame e a grade de correção no portal da autarquia. Resultado do certame será publicado em 15 de dezembro

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Correio Braziliense
postado em 24/09/2026 18:45
- (crédito: Divulgação / Inep )
- (crédito: Divulgação / Inep )

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (24/9), os gabaritos preliminares das questões objetivas da Prova Nacional Docente (PND) 2026. Além das respostas, os participantes podem consultar os cadernos de prova e a grade de correção da etapa discursiva diretamente no portal da autarquia (pnd.inep.gov.br).

Os candidatos que discordarem do espelho oficial devem ficar atentos ao prazo para a interposição de recursos, que se encerra nesta sexta-feira (25/9). As contestações devem ser registradas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema PND. A previsão do órgão é publicar as respostas a esses recursos em 10 de novembro, enquanto o resultado definitivo da avaliação será divulgado em 15 de dezembro.

Criada pelo Ministério da Educação (MEC), a PND avalia o nível de conhecimento e a formação de futuros professores oriundos de cursos de licenciatura. O exame integra o programa Mais Professores para o Brasil e serve como ferramenta estratégica para auxiliar estados e municípios a selecionar educadores qualificados para suas respectivas redes públicas de ensino.

Anote

  • O que: Gabaritos preliminares da Prova Nacional Docente (PND);
  • Prazo para recursos: Até esta sexta-feira (25 de setembro);
  • Onde consultar e contestar: Sistema PND e no portal do Inep - pnd.inep.gov.br
  • Respostas aos recursos: 10 de novembro;
  • Resultado final: 15 de dezembro;

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