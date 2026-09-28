Fundação Cederj abre 7.165 vagas gratuitas de graduação no RJ; aceita nota do Enem

Correio Braziliense

- (crédito: Reprodução / Cecierj)

A Fundação Cecierj abriu as inscrições para o Vestibular Cederj 2027/1, com 7.165 vagas gratuitas em 16 cursos de graduação no estado do Rio de Janeiro. As inscrições ficam abertas até 29 de outubro de 2026, exclusivamente no site cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2027-1/. A taxa é de R$ 89,90, com pagamento até 30 de outubro. A prova presencial está marcada para 6 de dezembro.

Os cursos são oferecidos em formato a distância e semipresencial por oito instituições públicas que integram o Consórcio Cederj/UAB: CEFET/RJ, IFF, UENF, UERJ, UFF, Unirio, UFRRJ e UFRJ. Os candidatos que fizeram o Enem (nas edições de 2024 ou 2025) podem usar a nota para ingresso em diversas instituições do consórcio, sem necessidade de fazer prova. O resultado da modalidade Enem sai em 13 de novembro.

As licenciaturas totalizam 3.770 vagas: pedagogia (1.110), ciências biológicas (756), matemática (545), física (320), geografia (280), letras (280), química (259) e história (200). Os bacharelados reúnem 2.020 vagas em administração, administração pública, ciências contábeis e engenharia de produção. As tecnologias somam 1.375 vagas em sistemas de computação (645), segurança pública (350), gestão de turismo (250) e design gráfico (150).

O edital prevê atendimento especial para candidatos com deficiência, incluindo intérpretes de Libras, leitores e provas ampliadas. Embora os cursos não cobrem mensalidade, há atividades presenciais obrigatórias em polos regionais espalhados pelo estado.

Anote

Inscrições: até 29 de outubro de 2026;

Taxa: R$ 89,90 (pagamento até 30/10);

Vagas: 7.165 (gratuitas);

Cursos: 16 graduações (a distância e semipresencial);

Prova: 6 de dezembro de 2026;

Aceita nota do Enem (edições 2024 ou 2025);

Site: cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2027-1/