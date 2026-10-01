Ceub lança "Bolsas 50+" com descontos por idade

Correio Braziliense

Ceub: quanto maior a idade, maior o desconto - (crédito: Ceub/Reprodução)

Por Gabriela Santos*

O Centro Universitário de Brasília (Ceub) lançou uma nova campanha voltada para incentivar pessoas com mais de 50 anos a ingressarem ou retornarem ao ensino superior. Sob o mote O tempo é seu. O futuro também, a ação Bolsas 50+ concede descontos progressivos diretamente proporcionais à idade do candidato: um estudante de 50 anos recebe 50% de desconto; aos 60 anos, o benefício é de 60%.

A oportunidade abrange os cursos de graduação nas modalidades presencial, híbrida e EAD, além de pós-graduação, ficando de fora apenas o curso de medicina. As condições detalhadas, como disponibilidade de vagas e duração do benefício, devem ser consultadas nos canais oficiais do Ceub.

O Conceito de Lifelong Learning e a Reinvenção Profissional

A iniciativa apoia-se no conceito de lifelong learning (aprendizagem ao longo da vida), que defende a educação contínua independentemente da faixa etária. Com o aumento da expectativa de vida e o prolongamento da carreira profissional, a busca pela universidade na maturidade atende a múltiplos objetivos: desde a vontade de mudar de área e transição de carreira até a concretização de um diploma que precisou ser adiado por responsabilidades financeiras e familiares.

Mente ativa e convivência entre gerações

Nem todos os alunos maduros buscam o mercado de trabalho. Muitos retornam às salas de aula pelo prazer do conhecimento, pela estimulação cognitiva e manutenção da mente ativa, além da ampliação do círculo social e fortalecimento da auto-estima.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*