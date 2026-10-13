SUS-SP abre seleção para residência médica com 1.385 vagas

Correio Braziliense

Vista do Hospital Estadual de Bauru (HEB) - (crédito: Reprodução/Revisamed)

*Por Ana Bispo Calisto

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) publicou, em 1º de outubro, o edital da seleção para residência médica do Sistema Único de Saúde (SUS-SP), com ingresso em 2027. São 1.385 vagas distribuídas em 61 instituições, sendo 1.159 para programas de acesso direto e 226 para programas com pré-requisito, áreas de atuação e ano adicional.

A seleção é organizada pela Fundação Vunesp e conta com prova objetiva como única etapa. A taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção total ou redução de 50% do valor mediante solicitação nos dias 20 e 21 de outubro.

Podem participar candidatos que concluíram ou concluirão Medicina até o início do programa, além de profissionais que atendam aos requisitos específicos das modalidades com pré-requisito. A conclusão da graduação e dos requisitos exigidos deverá ser comprovada até 28 de fevereiro de 2027.







Anote

Vagas: 1.385, em 61 instituições

1.385, em 61 instituições Taxa: R$ 120

R$ 120 Pedido de isenção ou redução: 20 e 21 de outubro

20 e 21 de outubro Edital e informações pelo site: www.vunesp.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá