Governo de Goiás abre 319 vagas para Residências Médica e Multiprofi

Correio Braziliense

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - (crédito: Divulgação / Ses-GO)

O Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Ses-Go) e em parceria com o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), abre processos seletivos para o preenchimento de 319 vagas em programas de residência na área da saúde com ingresso previsto para 2027. Do total de oportunidades, 219 são voltadas para a Residência Médica (Coreme/Ses-Go), contemplando especialidades de acesso direto e com pré-requisito, como: anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, pediatria, psiquiatria e cardiologia.

Destas, 163 vagas são destinadas à ampla concorrência, 44 a candidatos negros e 12 a pessoas com deficiência. As outras 100 vagas destinam-se à Residência Multiprofissional e Uniprofissional (Coremu/Ses-Go), abrangendo áreas como: enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, farmácia, fonoaudiologia, odontologia, serviço social, biomedicina e terapia ocupacional. Os residentes selecionados para ambas as modalidades receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 4.106,09.

As inscrições seguem abertas até as 17h de 3 de novembro, exclusivamente pela internet no Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG. Para a Residência Multiprofissional, a taxa de inscrição é de R$ 250, enquanto na Residência Médica os valores variam de R$ 300 a R$ 500 por opção cadastrada.

Os métodos de avaliação diferem entre as categorias. A seleção para a Residência Multiprofissional será realizada em etapa única por meio de prova objetiva aplicada em 29 de novembro, em Goiânia, com resultado final agendado para 15 de fevereiro de 2027. Já a Residência Médica é composta por duas etapas: a primeira consiste em uma prova objetiva eliminatória e classificatória, que será realizada em Goiânia em 6 de dezembro, com resultado divulgado em 28 de dezembro; a segunda etapa compreende a análise curricular, cujo envio de documentos deve ocorrer entre 30 de dezembro e 5 de janeiro de 2027, tendo seu resultado final publicado em 22 de janeiro de 2027. O resultado final homologado do processo seletivo médico sairá em 17 de fevereiro de 2027. Após as convocações e matrículas, as atividades letivas e práticas de ambas as modalidades terão início em 1º de março de 2027.

